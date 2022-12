Giacomo C. Maska w mrocznej paszczy. Upadek anioła - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Wenecja w ujęciu Dufaux i Griffo to miejsce tyle fascynujące, co upiorne. Przesiąknięte dekadencją, pełne rozkładu i braku poszanowania dla ludzkiego życia. Twórcom świetnie udało się uchwycić dwoistość miasta nad laguną, będącego z jednej strony oświeceniowym centrum kultury, z drugiej labiryntem zaludnionym przez żebraków, kalekich nieszczęśników i młode kobiety zmuszane do nierządu. A wszystko to oddane do szpiku klasyczną, realistyczną kreską, bogatą w detale i nieunikającą dosłowności (komiks zdecydowanie nie dla dzieci).