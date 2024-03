Tajemnice szpiegów PRL. Doliczyli się kilkunastu kochanek pułkownika

Autor przytacza słowa generała Kiszczaka: "Uchodził za niezłego kogucika. Stale wywoził do lasu sekretarki, maszynistki i inne atrakcyjne kobiety. Nie afiszował się z tym, ale pozwalał wszystkim dostrzec, że jest z tych, co to lubią na boku. (…) Te panienki były mu potrzebne do ubezpieczenia wyjazdów do skrytek. Wystarczyło tylko się szybko i niepostrzeżenie schylić, podnieść wydrążony kamień (ulubiony sposób Amerykanów na kontakt), który znajdował się w umówionym miejscu".