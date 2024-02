"Smerfolicjanci": Porządek musi być – ale czy za wszelką cenę? [RECENZJA]

Chociaż Smerfy odnoszą się do siebie z dużą życzliwością, to nawet w tak zgodnej społeczności czasami pojawiają się mniejsze lub większe nieporozumienia. Okazuje się, że rozstrzyganie wszystkich, nawet zupełnie błahych sporów (o jakie wszak nietrudno między sąsiadami) zabiera Papie Smerfowi zbyt wiele czasu i przez to trudno mu się skupić w czasie przeprowadzania skomplikowanych eksperymentów. Pomysł, na który wpada, wydaje się genialny w swej prostocie – dzięki spisaniu kodeksu dobrego zachowania Smerfów wszyscy mieszkańcy wioski będą wiedzieć, jak należy postępować.