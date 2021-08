"Smerfy i wioska dziewczyn tom 4. Nowy początek" – recenzja komiksu

Niedługo później widzimy więc niebieskie ludziki przemierzające las w poszukiwaniu składników niezbędnych do przygotowania wywaru. W pewnym momencie Jaskierka i Ważniak znajdują wejście do jaskini. Nie zapuszczają się jednak w jej głąb, gdyż ich uwagę przyciągają porzucone przez uciekającego wryczołka dwie piękne kule. Z wyglądu przypominają one ogromne perły, ale są puste w środku. W tym momencie zastanawiamy się też, czemu zazwyczaj agresywny stwór tym razem uciekł w pośpiechu, ale na wyjaśnienie tej zagadki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.