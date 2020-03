"Smerfy i wioska dziewczyn 3. Kruk": Nie wszystkich rad warto słuchać [RECENZJA]

W trzecim komiksie rozgrywającym się w wiosce dziewczyn twórcom udało się znakomicie wykorzystać w nowej scenerii pomysły, które zawsze sprawdzały się w głównym cyklu o niebieskich ludzikach. I właśnie z tego powodu „Kruk” z pewnością przypadnie do gustu młodym czytelnikom.

Tym razem źródłem kłopotów mieszkanek leśnej wioski i przebywających u nich z wizytą Smerfów są knowania Gargamela, który podejmuje kolejną próbę schwytania niebieskich ludzików. W tym celu chce on wykorzystać właśnie tytułowego kruka. Co istotne, nie jest to zwykły ptak, lecz umiejący mówić – co jest efektem działania eliksiru przygotowanego przez złego czarownika.