"Polacy mordowali Polaków". O skali tej tragedii wielu ciągle milczy

Nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że była ogromna. Wystarczy spojrzeć do milicyjnych raportów, w których niemal codziennie odnotowywano jakiś napad, rabunek, morderstwo. Mam na myśli jedynie okolice Przeworska, o których piszę w książce. Skala aktywności band była trudna do wyobrażenia. Co ciekawe, kiedy próbowałem znaleźć jakąś monografię historyczną na temat aktywności band w latach 1944-1946, żaden z historyków, z którymi rozmawiałem, nie potrafił mi wskazać takiego opracowania. A przecież wiadomo o olbrzymiej skali tego procederu i o olbrzymiej ilości dokumentów, które go opisują. Mam tu na myśli chociażby raporty milicyjne czy dokumenty z prokuratur i sądów. Raporty przeworskiej milicji, której podlegał także region w okolicach lasu Dębrzyna, wskazują na to, że najróżniejszych napadów, kradzieży, strzelanin było tak dużo, że fizycznie nie dało się zająć każdym przypadkiem, zatrzymać i osądzić każdego ze sprawców. Co więcej, w raportach nie ma też wszystkich zajść, bo nie wszystkie przestępstwa zgłaszano na milicję.