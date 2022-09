Putin nie dopadł ich wszystkich. "Ruskij mir upadnie, jak komunizm"

Bez przesady, chyba nie będziesz obwiniał ludzi za to, że chcą kupić fotel? Rosjanie nie są większymi materialistami niż inne narody. Ale wiedzą, że jak pójdziesz na demonstrację, to OMON cię ciężko pobije i wsadzi do więzienia, a sama demonstracja nic nie da, bo Putina nie obali. Było wiele demonstracji, w tym antywojennych, i nic one nie dały. Widzieliśmy to już na Białorusi i wiemy, jak to się kończy – tysiącami więźniów politycznych. To już lepiej kupić fotel, póki IKEA jest otwarta. Ludzie starają się urządzić sobie normalne życie obok wojny, czy wbrew wojnie. To, że stoisz w kolejce po jakiś towar, nie znaczy, że świadomie nie interesujesz się śmiercią niewinnych Ukraińców.