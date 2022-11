Maska, tom 3: Przysięga wierności - recenzja komiksu wyd. Non Stop Comics

- A jakby coś jeszcze było niejasne, zwłaszcza dla wszystkich dysydentów czy dziennikarzy, to każdy niepatriotyczny zdrajca, każdy stękacz i kwękacz, dostanie od nas to, na co zasługuje, czyli wpierdol i pryczę pod celą - mówi zielony kandydat do wiwatującego tłumu, innym razem rzucając: - Z Bogiem i do zobaczenia na Twitterze! I chyba trudniej o lepsze podsumowanie niewesołych czasów, w jakich przyszło nam żyć.