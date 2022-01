Maska, tom 1 - recenzja komiksu wyd. Non Stop Comics

Wspominałem już o ekranizacji z 1994 r. Wizja tam zaprezentowana do komiksowego pierwowzoru ma się jak pięść do nosa. "Maska" od początku była komiksem skierowanym stricte do dorosłego czytelnika. Makabrycznym, brutalnym, epatującym nihilistycznym i pokręconym poczuciem humoru. Czytaliście "Lobo" lub "Hitmana"? No to jesteśmy w domu.