"Łowcy skór. Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu": Medycy czuli się bezkarni. A ofiar mogło być więcej niż tysiąc

Zakłady pogrzebowe, konkurując między sobą, korumpowały pracowników pogotowia, by jak najszybciej się dowiedzieć, kto i gdzie zmarł, by zarobić na nieboszczyku (czyli "skórze"). Skorumponwani lekarze i medycy zaś, napędzani żądzą pieniędzy, regularnie doprowadzali do śmierci pacjentów, by móc na wspomnianej "skórze" zarobić. Jak? Głównie chodziło albo o celowe wydłużenie dojazdu do pacjenta (karetka wysyłana była do chorego z najdalszej dzielnicy miasta); nieudzielanie pomocy na miejscu; a w skrajnych przypadkach wstrzykiwanie chorym leków m.in. powodujących wiotczenie mięśni i śmierć w męczarniach.