Łowcy skór po 21 latach. "Zamordowanych zastrzykiem mogło być ponad tysiąc"

To prawda, ale jeśli podzielić ją na tych, co się nią działkowali, to wychodził po prostu solidny dodatek do pensji. Liczymy średnio 1500 zł za informację, a podczas "fartownego" dyżuru, zespół, który był wysyłany do "skór", mógł sprzedać 8-10 informacji (tyle zgonów w ciągu nocy zdążył obsłużyć). Wychodzi ok. 12 tysięcy zł do podziału na 4-5 osób – trójka lub czwórka w zespole karetki plus dyspozytor. Wychodziła całkiem przyzwoita kasa na komputer, naprawę samochodu czy wysłanie dziecka na kolonię.