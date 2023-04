Oskórowała kochanka jak świnię. Policja znalazła szczątki na talerzach dzieci

Katherine Knight oskórowała zwłoki tak, jak robiła to tysiące razy ze świniami w rzeźni. Następnie odcięła głowę i włożyła do aluminiowego garnka. Zrodziła się w niej chora myśl, by nakarmić dzieci Johna jego własnym mięsem. Gotową potrawę wlała do talerzy z wypisanymi imionami dzieci. Green pisze, że kobieta spróbowała kawałek mięsa, ale szybko go wypluła i ostatecznie wyrzuciła resztki do ogrodu, gdzie miał je zjeść pies.