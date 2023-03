Zgwałcił ponad 1000 mężczyzn i dzieci. Katowi przed powieszeniem napluł w twarz

Koszmarne dzieciństwo

Carl Panzram urodził się w 1891 r. jako szósty syn imigrantów z Prus Wschodnich. Dzieciństwo spędził na wsi w Minnesocie w czasach, gdy posyłanie kilkuletnich dzieci do ciężkiej fizycznej pracy było systemową normą. W domu nie zaznał miłości i już jako ośmiolatek popadł w konflikt z prawem. Pił, kradł, zachowywał się "nieobyczajnie". Kiedyś włamał się do domu sąsiada, skąd wyniósł jabłka, ciasto i rewolwer, za co trafił do poprawczaka. Choć w jego przypadku trzeba by to nazwać ośrodkiem kształtującym przyszłego mordercę i gwałciciela.