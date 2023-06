Homar Johnson. Tom 1 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Warto też podkreślić, że choć "Homar Johnson" rozgrywa się w tym samym świecie, co "Hellboy" czy "B.B.P.O.", to bez przeszkód mogą sięgnąć po niego czytelnicy dopiero zaczynający przygodę z Mignolawersum. Wprawdzie pojawiają się tu wyraźne aluzje fabularne (nie zdradzę jakie, aby nie psuć wam zabawy), to próg wejścia jest zerowy.