"Abe Sapien - Mroczne i straszliwe", tom 1 - recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Strukturalnie "Mrocznym i straszliwym" najbliżej do "Hellboya". Kolejne etapy podróży Abe'a to ni mniej, ni więcej jak paranormalne śledztwa podporządkowane głównemu wątkowi fabularnemu. Na drugim planie majaczy też postać tajemniczego nekromanty, upatrującego w Sapienie klucza do rozwiązania własnych problemów. To już wątek typowo Mignolowski, choć na razie został on tylko delikatnie zaakcentowany.