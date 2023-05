Batman: Zagłada Gotham - recenzja komiksu wyd. Egmont

Zacznijmy od pozytywów - pomysł wyjściowy to bajka. Komiks ojca "Hellboya" i Richarda Pace’a to nic innego jak tzw. elseworld, czyli historia spoza kanonu, ale bazująca na charakterystyczny elementach świata przedstawionego (tu DC Comics) i twórczo wchodząca z nimi w dialog. Akcję umiejscowiono w alternatywnych latach 20 XX w. i podobnie jak miało to miejsce w np. trylogii "Batman. Ziemia Jeden" (Egmont, 2015-2023) ikoniczni bohaterowie i wątki pojawiają się tu w innych, często zaskakujących rolach i konfiguracjach.