Batman Knightfall. Koniec Mrocznych Rycerzy. Tom 4 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Jak pewnie pamiętacie, od starcia z Bane'em Bruce Wayne ma uszkodzony kręgosłup. To jednak nie powstrzymuje go przed udaniem się w daleką podróż i poszukiwaniem uprowadzonych ojca Robina oraz dr Shondry Kinsolving, jego fizjoterapeutki i obiektu westchnień panicza Bruce'a. W "Końcu Mrocznych Rycerzy" jest to jeden z dwóch głównych wątków. Drugi to walka, jaką Wayne musi stoczyć z samym sobą, aby po miesiącach spędzonych na wózku, ponowie śmigać po dachach Gotham i spuszczać manto szumowinom.