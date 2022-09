Batman Knightfall: Upadek Mrocznego Rycerza. Tom 2 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Po liczącym blisko 690 stron "Prologu" w końcu dojechaliśmy do TEGO momentu. Opętany obsesją na punkcie Batmana Bane łamie go jak zapałkę, a Gotham pogrąża się w chaosie. Ale to nie jedyny zapadający w pamięć moment, jaki znajdziemy w kolejnym tomie "Kinghtfall".