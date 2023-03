Batman: Ziemia Jeden, tom 3 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Siedem lat to szmat czasu. Wielu pewnie w ogóle zapomniało o istnieniu tej serii, a młodsi czytelnicy nie mają pojęcia, o czym tu piszemy. Więc gwoli przypomnienia: "Ziemia Jeden" to zapoczątkowany w 2009 r. cykl, będący de facto odpowiedzią na "Ultimates" Marvela. W skrócie chodzi o lifting komiksowego świata oraz zaludniających go ikonicznych postaci tak, aby wpasowywały się we wrażliwość i oczekiwania współczesnego odbiorcy.