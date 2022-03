Batman. Ego i inne opowieści – recenzja komiksu wyd. Egmont

Zaczyna się z wysokiego "C". Tytułowy "Batman. Ego" z 2000 r. to bezprecedensowa wiwisekcja Bruce'a Wayne'a, zabierająca czytelnika w najdalsze zakątki jego umysłu i rzucająca zupełnie nowe światło na jego motywacje. Po premierze najnowszego filmu Matta Reevesa pojawiły się głosy, że to właśnie "Ego" mogło mieć niebagatelny wpływ na sposób kreacji postaci granej przez Roberta Pattinsona.