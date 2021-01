Batman. Sekta – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Starlin pisze we wstępie, że w "Sekcie" chciał zawrzeć lęki i niepokoje, jakim napawała go Ameryka, rządzona przez fanatyków religijnych i stróżów moralności robiących nieustanne zakusy na swobodę artystycznej wypowiedzi.

Komiks - renesans gatunku

I to właśnie ich emanacją jest diakon Joseph Blackfire, choć sięgający po bardziej ekstremalne środki niż cenzura, to w gruncie rzeczy pragnący osiągnąć ten sam cel: siłą narzucić społeczeństwu swój punkt widzenia.

Dziś to praktycznie zapomniana postać, choć to on zafundował Batmanowi jedną z największych traum w karierze. Bo jak inaczej nazwać naszprycowanie narkotykami, "wypranie" mózgu, upodlenie, a w końcu złamanie psychiczne i doprowadzenie do ucieczki z ukochanego miasta?