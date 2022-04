Hołd dla ziemi - recenzja komiksu wydawnictwa Timof

Czarno-białe rysunki Sacco prezentują się rewelacyjnie, acz ogrom detali, przeładowane tekstem dymki i mała czcionka sprawiały, że miejscami lektura była dla mnie dość kłopotliwa. Co nie znaczy, że się od "Hołdu dla ziemi" odbiłem, przeciwnie. Przyznam nawet, że sam jestem zaskoczony, do jakiego stopnia wciągnął mnie reportaż Sacco, mimo że spory o ziemie, opisy koczowniczego stylu życia czy statystyki samobójstw wśród rdzennych mieszkańców Kanady to ostatnia rzecz, o jakiej chciałbym czytać.