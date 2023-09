Hellblazer. Mike Carey. Tom 3 – recenzja komiksu wyd. Egmont

Mike Carey to jeden z przykładów na to, że seria "Hellblazer" na przestrzeni lat miała ogromne szczęście do scenarzystów. Ten napisał w sumie 40 zeszytów od 2002 r., które w wydaniu Egmontu zostały zebrane w trzech opasłych tomach. Warto mieć przy tym na uwadze, że Carey przejął pałeczkę po Brianie Azzarello, którego komiksy z Johnem Constatntiem ukazały się w Polsce już w 2019 r. Później Egmont wypuścił na nasz rynek wcześniejsze serie Jamiego Delano, Warrena Ellisa i Gartha Ennisa.