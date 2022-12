Hellblazer, Mike Carey – tom 1 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Pierwszy tom "Hellblazer" od Mike’a Careya to kolejne świetne spojrzenie na Johna Constantine’a, który - sądząc po liczbie "jego" tytułów wydawanych przez Egmont, ma w Polsce sporą rzeszę fanów. Jeżeli jeszcze do niej nie należycie, to seria Careya może to zmienić, bo choć formalnie jest kontynuacją, to formalnie jest świetnym zaproszeniem do świata Johna Constantine’a.