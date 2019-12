Batman: Przeklęty – Recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Pisanie, że "Batman: Przeklęty" to wiele hałasu o nic, byłoby krzywdzące. Zarówno dla Lee Bermejo, jak i przyrodzenia Bruce'a Wayne'a.

O komiksie zrobiło się głośnio we wrześniu 2018 r. Ktoś w DC stwierdził, że nazwiska Azzarello i Bermejo to najwyraźniej za mało, aby wypromować 3-częściową serię i nowo powstały inprint DC Black Label przeznaczony tylko dla dorosłych .

Jednak czytając "Przeklętego" łatwo dojść do wniosku, że penisowy marketing wcale nie był takim niedorzecznym pomysłem. Bo warto po niego sięgnąć w zasadzie to tylko dla rysunków Lee Bermejo .

Honor "Przeklętego" popisowo ratuje Lee Bermejo. Facet dał się poznać m.in. dzięki poprzednim kolaboracjom z Azzarello przy "Jokerze" i "Luthorze". Jednak to, co tam pokazał, to bazgroły w porównaniu do oprawy "Przeklętego".