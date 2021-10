Dracula - recenzja komiksu wydawnictwa Non Stop Comics

Wszystko to sprawia, że dostajemy rzecz nieprzeciętną, acz też specyficzną i co tu dużo kryć nie najłatwiejszą w odbiorze. "Dracula" znajduje się bowiem na przeciwległym biegunie tego, co Breccia zaprezentował w "Morcie Cinderze" czy nawet "Mitach Cthulhu", które, choć mocno eksperymentalne, to jednak wykorzystujące realistyczną kreskę. Dlatego jeśli nie mieliście przyjemności obcowania z twórczością Argentyńczyka, to raczej sięgnijcie po jego komiksy w kolejności ukazywania się na naszym rynku.