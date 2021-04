Nasze potyczki ze złem - recenzja komiksu wydawnictwa Non Stop Comics

Dzieci nocy, wiekowe zamczysko, upiorny las, księżyc w pełni i podejrzana oberża. "Nasze potyczki ze złem" zabierają czytelnika na rubieże Europy Wschodniej do świata przesiąkniętego gotycką grozą spod znaku Hammera i zapachem czosnku.

88-stronicowy albumik to kontynuacja perypetii bohaterów znanych z "Pan Higgins wraca do domu" wydanego przez Non Stop Comics w 2018 r. Tym razem zamiast jednej historii dostajemy trzy nowelki, w których staromodny horror ponownie idzie ręka w rękę z ironią i sporą dozą groteski, uwypuklonej przez nietuzinkowe rysunki Warwicka Johnson-Cadwell.