Czarnek jest dumny ze swoich reform. Rodzice uczniów mają obawy [OPINIA]

Za chwilę dzieci wrócą do szkół. Czekają je spore zmiany i pewnie nie jestem jedynym rodzicem, który obawia się zapowiedzi ministra edukacji. On kiedyś ze swojego stanowiska odejdzie, jak ptasi ekspert z wyrzuconej właśnie z listy lektur bajki Leszka Kołakowskiego. Konsekwencje jego reform ubranych w płaszczyk troski o narodową tożsamość będziemy ponosić już my.