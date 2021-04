Co czytają Polacy? To najlepszy wynik od sześciu lat

Co wiemy na temat stanu czytelnictwa w Polsce w okresie pandemii? W środę 21 kwietnia Biblioteka Narodowa opublikowała raport na temat minionego roku. Po choć jedną lekturę sięgnęło 42 proc. biorących w badaniu Polaków. Świadczy to o 3 proc. wzroście w skali roku, a 5 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat. To najlepszy wynik od 6 lat.