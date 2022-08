"Binio Bill": Polak podbija Dziki Zachód [RECENZJA]

Niewątpliwie największą atrakcją są jednak same historyjki o Binio Billu, które dostarczają nam wielu okazji do śmiechu. Warto też przypomnieć informację pojawiającą się już w pierwszym kadrze "Rio Klawo". Otóż główny bohater nazywał się naprawdę Zbigniew Bilecki, lecz nazwisko naszego rodaka trudno było wymawiać mieszkańcom preriowych miasteczek, dlatego przyjął nowe miano. Zresztą to niejedyny polski akcent w komiksie – w znacznie późniejszym albumie w biurze szeryfa w Rio Klawo pojawia się piękna Katherine Górsky, której rodzice przybyli do Ameryki z Polski ("Binio Bill… i Szalony Heronimo").