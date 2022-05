Wanted Lucky Luke i Kid Lucky. Niebezpieczne lasso – recenzja komiksów wyd. Egmont

To samo tyczy się drugiego komiksu, czyli "Lucky Luke. Kid Lucky. Niebezpieczne lasso", choć tutaj mamy do czynienia z jeszcze innym podejściem do kultowego bohatera. "Niebezpieczne lasso" to drugi tom podserii "Kid Lucky" autorstwa Achde (właściwie Hervé Darmenton), która opowiada o perypetiach, jak nietrudno wywnioskować po tytule, młodego Lucky Luke’a.