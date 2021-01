"Lucky Luke. Legenda Zachodu": Bandyci w blasku sławy [RECENZJA]

Wszystko się rozpoczyna od złożonej przez Buffalo Billa propozycji występów w „Wild West Show”, którą Lucjy Luke zdecydowanie odrzucił. Przy tej okazji dzielny kowboj podsunął jednak organizatorowi widowiska pomysł na włączenie do niego czterech niezbyt rozgarniętych bandytów, który zwykle osobiście wsadzał do więzienia.

Otóż przebywający właśnie za kratkami bracia nagle zyskują status gwiazd i zamiast znosić szykany ze strony współwięźniów, mogą liczyć na specjalne traktowanie przez strażników. Daltonowie nie mają jednak zamiaru poprzestać na zdobytych wygodach, tylko z pomocą swego nowego impresario Caesara Plunka chcą się wydostać na wolność, a także odebrać to , co im się należy od udających ich aktorów.

Wszystko to sprawia, że „Legenda Zachodu” jest naprawdę udanym albumem, którego fabuła udowadnia, że od autentycznych dokonań różnych postaci ważniejsze bywa to, jak zostaną one przedstawione szerokiej publiczności. No cóż, fakty bywają bezsilne wobec potęgi sztuki, a wiele osób – podobnie jak Daltonowie w tym komiksie – przekonało się przecież, jak ulotną rzeczą jest sława.