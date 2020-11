"Lucky Luke. Rywale z Painful Gulch": Sąsiedzkie porachunki [RECENZJA]

Jeszcze przed dotarciem do tytułowego miasteczka Lucky Luke (a my wraz z nim) ma przedsmak panującej tam atmosfery. W Painfil Gulch wyjaśnia się zaś, czemu wcześniej główny bohater dwukrotnie został zatrzymany w celu umożliwienia przestudiowania szczegółów jego wyglądu. Otóż mieszkający na pobliskich farmach przedstawiciele dwóch zwaśnionych klanów od dawna przy byle okazji do siebie strzelają, chociaż nikt nie pamięta co zapoczątkowało nienawiść między sąsiadami.