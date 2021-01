Aliens - Zbawienie / Ofiarowanie – recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

W ciągu ostatnich kilku lat Scream Comics wyrosło na potentata komiksów poświęconych Obcym i Predatorom. W swoim portfolio wydawnictwo ma takie perełki, jak m.in. " Alien vs Predator ", "Predator - 5th Anniversary ", serię "Bunt" czy " Aliens - Dead Orbit ". Wznowione właśnie "Zbawienie/ Ofiarowanie" nie jest może arcydziełem, ale z kilku względów warto się nim zainteresować.

Na 108-stonicowy tom składają się dwie pozornie niezwiązane ze sobą opowieści rozgrywające się w świecie Obcego. Pozornie, bo ich autorzy wykorzystali ten sam zabieg, wprowadzając do swoich historii rozważania natury religijnej. Z lepszym i gorszym skutkiem.

Komiks - renesans gatunku

Autorem "Zbawienia" jest Dave Gibbons ("Strażnicy", "Originals"), który tym razem usiadł przed maszyną do pisana i zaserwował historię kosmicznego rozbitka mierzącego się ze sforą xenomofów. To prościutka sensacyjna fabułka przywodząca na myśl film Jamesa Camerona z 1986 r. Niestety sam wątek religijny został tu potraktowany dość łopatologicznie i sprowadza się do głęboko wierzącego bohatera postrzegającego swoją sytuację w kategoriach boskiej próby, a Obcych jako ucieleśnienie biblijnego węża.