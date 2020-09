"Aliens vs. Predator - 30th Anniversary Edition" – recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Dziś komiks, wydany wtedy przez TM-Semic, pewnie nie zrobiłby na młodziakach już takiego wrażenia, bo yautja i ksenomorfy nie mają dla nas tajemnic. Ale wtedy? Radość z faktu, że taki crossover w ogóle doszedł do skutku, była czymś nie do opisania.

Piszę to wszystko, bo myślę, że nie byłem w tym nastoletnim zachwycie odosobniony, a "Aliens vs. Predator" stał się dla mojego pokolenia znaczącą popkulturową lekturą. Zresztą, wystarczy poczytać komentarze podekscytowanych 30- i 40-latków na wieść o planowej przez Scream Comics jubileuszowej edycji.

Jak zatem broni się "Aliens vs. Predator" po latach? Od strony fabularnej to na pewno wciąż wzorcowy crossover, który powinien znaleźć się w Sevres po Paryżem.

Po pierwsze scenariusz Randy'ego Stradleya to podręcznikowy przykład tego, jak z głową powinno się rozwijać filmowe koncepcje i atrakcyjnie łączyć franczyzy. Autorzy "Aliens vs. Predator" dokonali na tym polu niekwestionowanej rewolucji.

Po drugie "Aliens vs. Predator" to sprawnie napisana i trzymająca tempo historia sensacyjna, zgrabnie żeniąca elementy charakterystyczne dla obu filmowych cykli, biorąca z nich to, co najlepsze i kreująca bohaterkę na miarę porucznik Ellen Ripley.