Żołnierz dzwoni do domu. Po pięciu minutach wiadomo, że ta rozmowa skończy się źle

To tak nie wyglądało. Nigdy i nigdzie! Góry i doliny w Afganistanie mają uszy. Talibowie wiedzieli o nas bardzo dużo, wiedzieli, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jeśli ktoś wpadał w zasadzkę, to my albo Amerykanie. Wcześniej Rosjanie, a przed nimi… i tak możemy się cofnąć do Aleksandra Macedońskiego. Oni w zasadzki nie wpadali nigdy. To było polowanie, i to oni polowali, nie my. To my byliśmy zwierzyną łowną, nie oni. To pod naszymi samochodami wybuchały ajdiki, to do nas strzelali.