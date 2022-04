Zbrodnie wojenne w Ukrainie. "Eskalacja taktyki, którą rosyjska armia stosuje od lat"

Jedyne, co różni tę wojnę od innych, to tempo, w jakim to wszystko się wydarzyło, w jakim to eskaluje. Z reguły najeźdźcom potrzeba znacznie więcej czasu, żeby dojść do etapu łamania po kolei wszystkich granic: bombardowania szpitali, zabijania dzieci, rozstrzeliwania dziennikarzy i dziennikarek, strzelania do bezbronnych ludzi na ulicy.