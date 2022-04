Rosyjskie łże-media: to Ukraińcy przeprowadzili czystkę cywilów w Buczy

– Bo z jednej strony to "ukraińskie wojska doprowadziły do tragedii, bo ostrzeliwały miasto z moździerzy". A zaraz potem: "to Ukraińcy żołnierze strzelali z bliska do cywilów po wyjściu Rosjan". Wreszcie: "to wszystko prowokacja ukraińskich specsłużb. A ofiary to aktorzy". Kogo w takim razie bombardowano i rozstrzeliwano, skoro wszystko jest wymyślone i nikt nie zginął? Dla rosyjskich mediów to nieważne - dodaje.