Skargi na wstrząsające zdjęcia z Ukrainy. Ludzie nie wytrzymują widoku

Polityka WP jest w tej sprawie jasna. Michał Gąsior, odpowiedzialny za nadzorowanie linii programowej WP, tłumaczy: - Wykorzystujemy zdjęcia drastyczne w szczególnych przypadkach, jeśli mają walor "reporterski". Jednak nie po to, by epatować przemocą, ale by zwrócić uwagę na zbrodnie Rosjan. W przypadku użycia takich zdjęć dajemy tekst z oznaczeniem "18+", czyli tylko dla dorosłych (tak jest też w przypadku tego tekstu - przyp. red.).