Papież "wyrządza krzywdę swojemu kościołowi". Powinien nazwać zło po imieniu

Kierując się moralnym punktem odniesienia, papież już dawno powinien zło nazwać po imieniu. Chrystus na krzyżu nie miał oporów przed tym, by jednego z łotrów, nazwać tak, jak ten na to zasługiwał. Rozumiem sposób rozumowania Franciszka, choć tylko częściowo. Dla niego zło wojny rozciąga się na wszystkich, którzy znajdują się na dole piramidy społecznej. Za sprawą wojny cierpią podobnie, niezależnie od nacji, którą reprezentują. I ukraińskie ofiary, i rosyjscy żołnierze, którzy giną, spełniając rozkazy sierżanta. Jednych i drugich opłakują po śmierci ich matki. Ten ból jest uniwersalnym doświadczeniem ludzkim. I on jest punktem referencyjnym dla papieża.