"Tu mieszka zdrajca". Jak Rosja czyści społeczeństwo z "wrogów narodu"

"To raczej nie jest oddolna akcja. Osoby, które były na protestach w pierwszych dniach wojny, były spisywane przez policję, niektóre miały szybkie procesy i zasądzone kary. Ich pełne dane są więc znane organom represji i to gdzieś między różnymi służbami i lokalnymi władzami powstał pomysł podjudzania do agresji i rozpraw z 'wrogami'".