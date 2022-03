Język Putina trafia do mas. "Na kompleksach rodaków chce zbudować wielką Rosję"

Jest mistrzem stosowania chwytów stalinowskich, ale także faszystowskich. Jest nieodrodnym synem doktora Josepha Goebbelsa. Przecież on nie prowadzi wojny przeciwko Ukrainie. Jaka tam znowu wojna? To nie jest wojna, to jest "specjalna operacja wojskowa". To zdecydowanie ładniej, mniej groźnie brzmi. Jak się czegoś takiego słucha, trudno nie przypomnieć sobie, że agresja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, to nie była żadna agresja, to była "bratnia pomoc". A w sierpniu 1980 r. na Wybrzeżu nie było strajków, tylko "nieuzasadnione przerwy w pracy". Podobnie w języku III Rzeszy. Nie likwidowano Żydów jako ludzi, likwidowano ich jako wszy, gnidy, szkodniki. Taka stylizacja jest swoistym sposobem zaklinania rzeczywistości. I tu Putin jest niezwykle skuteczny. Bo Rosjanie najwyraźniej tego potrzebują.