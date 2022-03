"Kremlowski pies łańcuchowy". To przez Aleksandra Dugina Putin najechał Ukrainę

Kuba Benedyczak: - Ta wojna to duginizm w praktyce. W 2015 r. gdy Putin zatrzymał się na Ługańsku i Doniecku, Dugin zaczął go krytykować za to, że nie poszedł dalej na Kijów i całą Ukrainę. Dugin rozczarował się wtedy co do Putina, więc w rezultacie został zdjęty z posady uniwersyteckiej. Teraz znów się uaktywnił: wzywa na Telegramie do rozprawy ze zdrajcami w Rosji. Dugin on lat nawoływał do przyłączania dawnych ziem do Rosji, więc ta wojna to spełnienie jego mokrych snów. Putin robi dziś to, do czego Dugin wzywał od 20 lat – próbuje odbudować dawne imperium. Inna sprawa, że zatrzymał się już na Ukrainie.