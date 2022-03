Ukraińska pisarka ostrzega: "KGB werbuje dziś całe narody"

- Już aneksję Krymu należało wziąć poważnie, bo to było pogwałcenie prawa międzynarodowego – mówi pisarka. – To był sygnał, że wracamy do jaskiń, gdzie działa tylko prawo siły i przemoc. Ale nikt mnie wtedy nie słuchał. W 2014 roku, gdy w czasie Forum Pisarzy w Berlinie, porównałam Putina do Hitlera, moderator wyłączył mi mikrofon, a moje słowa wycięto z protokołu. Już wtedy ostrzegałam Europę. Można było wcześniej zareagować.