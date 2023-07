Tomasz Borejza bezlitośnie o zmianach klimatu. "Sytuacja jest naprawdę tragiczna"

Tu znów odwołam się do wygodnej formuły, że sprawa jest skomplikowana, bo mówimy o bardzo złożonym systemie globalnych zależności. Choć nauka jest zgodna, że poziom mórz i oceanów do końca stulecia znacznie się podniesie, to nie można przewidzieć tego, o ile dokładnie. Nie można, bo to zależy między innymi od tego, co będą robić ludzie. Może więc to być wzrost o sześć metrów, o którym mówią najbardziej pesymistyczne scenariusze i który zalałby większość dzielnic portowych na świecie. Ale może być to też metr, który dziś jest uznawany za prawdopodobny scenariusz. Prof. Jacek Piskozub, który zajmuje się tą tematyką, mówi, że te brzmiące dość przerażająco sześć metrów, to wcale nie jest nierealny scenariusz.