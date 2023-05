Komory gazowe, strzały w głowę, podrzynanie gardła. Tak powstaje twój obiad

Giną w komorach gazowych. Oczywiście mówi się, że to humanitarny sposób zabijania, co samo w sobie jest absurdalne i jest kolejnym ładnym hasłem, mającym ukryć brutalną prawdę. Jak bardzo jest to "humanitarne", pokazują filmy z komór gazowych, które można zobaczyć w internecie. Skojarzenia z obozami śmierci przychodzą do głowy natychmiast. Gazuje się też norki, przy czym przeznaczone dla nich komory są mniejsze, przenośne. Te, które nie zginą w ten sposób, dobija się zwykle depcząc butem lub rozbijając głowy o podłogę lub ściany.