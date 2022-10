"Ter - Przewodnik" i "On Mars – Samotnicy" - recenzje komiksów wyd. Taurus Media

W drugiej części "On Mars" z podtytułem "Samotnicy" autorzy nie cofają się już do przeszłości głównej bohaterki, która trafiła do kolonii karnej na Marsie. Karty zostały rozdane i teraz śledzimy bieżącą sytuację na Czerwonej Planecie. A dzieje się tu naprawdę sporo. Bohaterka, była policjantka, nie bez problemu odnajduje się w nowej rzeczywistości, dołączając do wpływowej sekty. Zyskuje w ten sposób nowe przywileje i stopniowo zaczyna odkrywać prawdę o układzie sił na Marsie.