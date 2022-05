"Ter – Obcy" i "On Mars – Nowy świat" - recenzja komiksów wyd. Taurus Media

Za warstwę graficzną "On Mars" odpowiada artysta kryjący się pod pseudonimem Grun, znany chociażby z serii "Metronom" (Studio Lain, 2020). Jego praca to świetne rzemiosło. Ilustracje są bogate w szczegóły, a zarazem bardzo czytelne i przyciągające uwagę. "On Mars" można w ciemno polecić fanom "kosmicznego SF", którzy nie czytają komiksów, bo to wciągająca, intrygująca i miła dla oka opowieść, która tradycyjnie urywa się w najciekawszym momencie. Z niecierpliwością czekam na dalszy ciąg.