Piękna - recenzja komiksu od wyd. Kultura Gniewu

Wrażenia dopełnia wykorzystanie nietypowej palety barw - czerni, bieli i pojawiającej się gdzieniegdzie sepii. Wprawdzie w sieci można znaleźć informację, że we Francji "Piękna" ukazała się jeszcze w kolorze, jednak ta wersja nie umywa się do trójkolorowego wariantu. To była naprawdę świetna decyzja Kultury Gniewu, aby właśnie w takiej formie wypuścić ten album.