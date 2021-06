Przybysz i zguba – recenzje albumów wydawnictwa Kultura Gniewu

"Przybysz"

Pochodzącego z Australii twórcę polscy czytelnicy poznali w 2009 r. za sprawą "Przybysza". Album błyskawicznie zdobył uznanie także poza komiksową "bańką", stając się wydawniczą sensacją. Zero zdziwienia, bo lektura obsypanej toną nagród powieści graficznej (m.in. Najlepsza ilustrowana książka 2007 r. wg "The New York Times") to niezwykle doświadczenie.